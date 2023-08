Sans assegura que ERC participarà "en totes les manifestacions transversals i inclusives" de l'11S

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha assegurat que la seva formació participarà "en totes les manifestacions transversals i inclusives" que se celebrin l'11S, després que els representants del partit no assistissin a la manifestació de l'any passat organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

En roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que l'executiva del partit no ha abordat si assistiran concretament a la manifestació d'aquest any convocada per l'ANC, però ha subratllat que ERC "ha estat sempre i seguirà estant sempre" a les mobilitzacions amb motiu de la Diada.

"Ens encantaria que totes les manifestacions fossin transversals i inclusives. En totes aquestes manifestacions ens tindran a ERC, com sempre hem estat", ha afirmat la portaveu, que ha desitjat que totes les mobilitzacions independentistes de l'11S siguin inclusives.

També ha criticat la detenció de quatre persones a la comarca del Solsonès (Lleida) per presumptes amenaces contra La Vuelta 2023 i ha defensat que "tots els esportistes tenen dret a realitzar les competicions amb la màxima seguretat possible en les proves".

"Nosaltres condemnem la persecució contra qualsevol forma de manifestació pacífica. Tothom té dret a defensar pacíficament les seves idees", ha subratllat Sans en roda de premsa aquest dilluns.