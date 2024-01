ERC avalarà aquest dissabte Aragonès com a candidat a les eleccions catalanes

El partit proposa canvis en l'executiva, de la qual surt Raül Romeva



BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

ERC avalarà el seu Consell Nacional d'aquest dissabte a Barcelona l'actual president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, com a candidat de la formació a les pròximes eleccions catalanes.

Amb aquest anunci, s'aclareixen els dubtes de qui serà el candidat republicà als comicis després de les especulacions que havien circulat durant els últims mesos davant la possibilitat que ho volgués ser el president d'ERC, Oriol Junqueras.

El també exvicepresident de la Generalitat va ser condemnat a 13 anys de presó i inhabilitació, va ser indultat el 2021, quan va sortir de la presó, però encara està inhabilitat fins el 2031, a l'espera de l'aprovació de la llei d'amnistia.

En cas que l'amnistia entrés en vigor abans de les eleccions, previstes en un any tret que s'avancin, Junqueras podria optar a ser cap de llista.

Això havia provocat que s'accentuessin aquestes especulacions i s'obrís el debat sobre noms, que el partit ha volgut atallar amb la decisió d'avalar Aragonès com a candidat a les catalanes.

REFORÇAR LA FIGURA D'ARAGONÈS

La decisió de la direcció d'ERC reforça la figura de president català, que en reiterades ocasions havia insinuat la seva voluntat de repetir com a candidat dels republicans a la Generalitat.

Malgrat el tancament de files d'aquest dissabte, Aragonès no serà proclamat candidat oficialment, fet que tindrà lloc una vegada el partit convoqui primàries, segons estableixen els seus estatuts.

Tot i que a les primàries s'hi pot presentar qualsevol militant amb els avals necessaris, es dona per fet que Aragonès serà l'escollit.

CANVIS EN L'EXECUTIVA

La direcció d'ERC proposarà en el seu Consell Nacional d'aquest dissabte diverses modificacions en l'executiva del partit, entre les quals la sortida de l'executiva de l'exconseller Raül Romeva, que serà president de la Fundació Irla.

Segons ha avançat 'Nació' i han confirmat fonts consultades per Europa Press, l'actual secretari de Mitjans de Comunicació del Govern, Oriol Duran, assumirà la sotssecretaria general de Comunicació i Estratègia del partit, en substitució de Marc Colomer.

Finalment, el responsable de comunicació de política municipal del partit, Cristian Agudo, assumirà la secretaria de Comunicació dins l'executiva.

CONTEXT POLÍTIC

El president de la Generalitat afronta el seu últim any de legislatura en un context polític en el qual els republicans han pactat amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern central amb el compromís de la llei d'amnistia, el traspàs de Rodalies, la condonació del 20% del deute de la Generalitat amb l'Estat i l'impuls del diàleg.

Al Parlament, Aragonès està en plena negociació per aprovar el projecte de pressupostos del 2024 i ho fa en una situació de minoria a la Cambra, amb 33 diputats, per la qual cosa els republicans mantenen converses amb PSC, Junts, CUP i Comuns per poder aprovar els comptes.

L'any passat, el Parlament va aprovar la llei de pressupostos del 2023 amb els vots d'ERC i de PSC-Units i Comuns, les formacions que van pactar els comptes.

CANDIDATS A LES CATALANES

El PSC ha proclamat aquest divendres Salvador Illa com a primer secretari electe del partit després de finalitzar el procediment de primàries obert dimecres passat i de validar les signatures de suport necessàries.

La candidatura d'Illa haurà de ser ratificada pel XV Congrés del PSC, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de març a Barcelona, al Palau de Congressos de Catalunya.

En el cas de Junts, el partit encara no ha triat el seu candidat, si bé fonts consultades per Europa Press asseguren que la voluntat de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, seria presentar-se a les eleccions europees, amb la incògnita de saber si també voldrà ser el candidat a les catalanes.

Així mateix, Puigdemont depèn de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia per poder optar a la presidència de la Generalitat.