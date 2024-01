Junqueras afirma que Aragonès és "el millor candidat" d'ERC i serà reelegit

BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit aquest dissabte que està "convençut" que el president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, serà reelegit en les eleccions catalanes i que és el millor candidat del partit.

Durant el Consell Nacional d'Esquerra a Barcelona que avala precisament aquesta candidatura, el president dels republicans ha proposat el nom de l'actual líder del Govern català com a candidat "en el moment que correspongui, amb les eines que corresponguin".

"El president Aragonès és el millor president d'aquest país i és també el millor candidat per tornar a presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya i, per tant, per tenir l'oportunitat de revalidar la confiança de la nostra societat", ha afegit.