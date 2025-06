Van visitar l'enclavament el 2011 quan encara eren prínceps d'Astúries

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

Els reis Felip VI i Letícia han arribat aquest dilluns a les 12.20 hores al monestir de Montserrat, a Monistrol de Montserrat (Barcelona), on participaran en l'acte pel mil·lenari de la fundació de l'abadia.

Els han rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcaldessa de Monistrol, Núria Carreras; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; l'abat de Montserrat, Manel Gasch, i el prior i comissari del Mil·lenari, Bernat Juliol.

L'arribada institucional dels reis s'ha fet als jardins interiors de l'abadia, tot i que inicialment estava previst a l'entrada principal del monestir.

MANIFESTACIÓ INDEPENDENTISTA

Uns 200 manifestants convocats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) s'han concentrat a l'exterior per protestar contra la seva presència a l'acte, amb proclames com 'Catalunya no té rei' o 'Independència'.

A causa del canvi d'ubicació de l'arribada dels reis, l'entitat ha decidit desconvocar a les 12.20 hores la concentració, que també s'ha desplaçat fins dalt de diverses agulles del cim de Montserrat, on han col·locat grans banderes independentistes.

TROBADA AL CLAUSTRE

Després d'un col·loqui sobre la figura de l'abat Oliba, el Rei pronunciarà el seu discurs i, posteriorment, mantindrà una trobada al claustre de l'abadia amb l'abat, i la visita acabarà amb una actuació de l'Escolania de Montserrat.

Felip VI i Letícia van visitar Montserrat l'any 2011, quan encara eren prínceps d'Astúries.