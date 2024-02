Els pagesos i Mercabarna pacten tallar l'accés per Barcelona fins a les 14 hores

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Els pagesos que protesten a Mercabarna aquest dimarts i la direcció del polígon alimentari han pactat el bloqueig de l'accés més pròxim a Barcelona fins a les 14 hores.

Segons informen fonts de l'organització i de la infraestructura a Europa Press, permetran l'entrada i sortida de vehicles per la tercera entrada.

Els pagesos bloquegen a les 10.50 hores l'accés a Mercabarna més pròxim al riu Llobregat, on han arribat en una marxa lenta per la via B-250 des de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).