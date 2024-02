Els pagesos també tallen la C-25 a Folgueroles i la C-37 a Manlleu (Barcelona)

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Les vies C-25 i C-37 estan tallades aquest dimarts cap a les 11 hores al seu pas per Folgueroles i Manlleu (Barcelona), respectivament, per les protestes dels pagesos.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, a la mateixa hora estan tallades l'AP-7 a Borrassà i Vilademuls (Girona), on han fet dues fogueres amb arbres secs prop de la via, la C-38 a Molló i l'N-II a Pontós (Girona).

Els pagesos circulen en una marxa lenta per l'A-27 a la Pobla de Mafumet (Tarragona) per dirigir-se cap al Port de Tarragona on preveuen tallar els accessos.