Els migrants entren al Port de Ceuta després d'un matí de tensió i càrregues

CEUTA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Els migrants provinents dels assentaments de les platges del Trampolín i Benítez han començat a entrar tocades les 9:30 hores al recurs provisional d'acollida habilitat pel Govern central al Muelle de Poniente del Port de Ceuta, després d'un matí marcat per moments de tensió durant el trasllat i la intervenció de les forces i cossos de seguretat per contenir la multitud.
L'accés al dispositiu s'està duent a terme de manera esglaonada i en grups reduïts, després que els agents hagin establert un cordó policial per controlar els migrants concentrats als voltants de les naus industrials de la zona portuària. El Govern central havia dissenyat l'operatiu amb l'objectiu d'evitar allaus davant la previsió d'una arribada massiva a un recurs amb capacitat limitada.
Un cop allà, el personal encarregat de rebre els migrants els col·loca una polsera blava i els proporciona aigua i sucs en unes taules instal·lades a les portes del recinte. Mentre continua l'accés, diversos operaris treballen a l'interior de les carpes per completar la instal·lació del dispositiu, inclosa la col·locació de lliteres per a l'allotjament.
L'actuació ha començat tocades les 6:30 hores, quan els efectius de la Guàrdia Civil s'han desplegat als assentaments del Trampolín per començar a agrupar els migrants i iniciar-ne el trasllat. Quan la multitud provinent d'aquesta zona ha arribat a la platja de Benítez, milers de persones han començat a avançar per la carretera en direcció a l'àrea industrial als voltants del port.
La marxa, inicialment a peu, ha derivat en una cursa de la multitud, que en un primer moment els agents no han pogut ser contenir. La situació ha quedat controlada prop de la zona industrial, on s'han incorporat reforços de la Policia Nacional i s'ha establert un cordó policial per organitzar el trasllat.