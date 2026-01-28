Dalmau proposa un "pacte de país" per refundar Rodalies en infraestructura, trens i traspàs

Manté "intacte" el compromís amb el traspàs i demana no confondre la col·laboració amb el Govern central amb tebiesa
BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president per l'hospitalització del cap de govern, Salvador Illa, ha proposat als grups del Parlament un "pacte de país" per traçar el full de ruta per a la refundació del sistema de Rodalies a Catalunya, basat en la millora de les infraestructures, la renovació de la flota de trens i la millora de la governança amb el traspàs a l'empresa mixta de la Generalitat i Renfe.
Ho ha dit durant la seva compareixença aquest dimecres davant el ple de la cambra per la crisi de Rodalies que travessa Catalunya des de dimarts de la setmana passada, i ha assegurat que el Govern ho proposa sense apriorismes i sense la voluntat de "participar de la cridòria ni del tacticisme polític" i amb la convicció que la feina conjunta permetrà solucionar la situació.
El conseller ha repassat la cronologia de la crisi des de l'accident de l'R4, ha defensat l'actuació del Govern i les alternatives posant "tots els recursos al seu abast", el paper exigent davant Renfe, Adif i el Govern central, i ha explicitat el suport a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
TRES ÀMBITS D'ACTUACIÓ
En el primer dels capítols, les infraestructures, ha constatat la manca d'inversió a la xarxa convencional en els últims anys, una situació que, ha assegurat, s'està corregint: "Del pla de Rodalies 2020-2025 s'han executat 2.666 milions i se n'han executat més de 4.199. Són suficients? No. Però és un canvi de tendència històric".
En el segon, el material rodant, ha repassat els encàrrecs de nous trens a Alstom, que han de començar a operar aquest any; i en el tercer, el canvi en la gestió, ha destacat la creació de l'empresa mixta Rodalies de Catalunya: "Molts n'havien parlat, molts ho havien reclamat, molts ho havien criticat. Però ha estat aquest govern qui ha començat a posar les pedres d'aquest camí", ha reivindicat.
Sobre el traspàs, ha dit que ja no és una opció, sinó una "necessitat operativa i institucional", i que comporti el que comporti, el Govern vol poder decidir sobre el servei que presta Rodalies, per la qual cosa el compromís de l'executiu amb el mateix continua intacte.
"Catalunya ha de tenir la capacitat de planificar, gestionar i respondre en incidències com aquesta, perquè coneix el territori, però també perquè som els que rendim comptes davant la ciutadania. Seré clar, el compromís amb el traspàs continua no només intacte, sinó que s'ha demostrat més urgent i necessari que mai", ha argumentat.
RESPOSTA DEL GOVERN
Respecte a la resposta del Govern a la crisi, Dalmau l'ha emmarcat en un context extraordinari per un episodi meteorològic extrem que ha impactat la xarxa, i ha sostingut que han actuat per garantir el dret a la mobilitat i el "dret superior" a la seguretat dels catalans.
Ha defensat que el Govern ha donat la cara activant tots els recursos al seu abast: "Hem fet el que ens tocava fer, sense importar si era de la nostra competència o no", i ha afirmat que aquesta manera d'actuar és la manera com entenen l'exercici de l'autogovern català, exercint el lideratge desacomplexadament, sense miraments, i assumint encerts i errors, en les seves paraules.
RENFE, ADIF I EL GOVERN CENTRAL
Ha definit l'ampliació dels serveis de transport com l'engegada del "servei alternatiu de transport més gran i complex mai vist a Catalunya", i ha sostingut que el Govern no només ha exigit solucions a Renfe, l'operadora, i a Adif, responsable de la infraestructura, sinó també responsabilitats.
"Han estat assumides aquest mateix dilluns. El titular del servei és la Generalitat de Catalunya. L'operador que el presta, Renfe, no pot oblidar mai que ha de respondre i actuar a les ordres del govern del país", ha afegit, en referència a les destitucions de membres de la direcció de totes dues empreses públiques.
En aquest sentit, ha defensat que l'actitud de col·laboració amb el Govern central, que l'oposició ha qualificat de poc exigent durant la crisi, ha de ser entesa com un acte de responsabilitat
"No vull que confonguin l'actitud de col·laboració amb el Govern d'Espanya com un acte de tebiesa, sinó tot el contrari, com un acte de fermesa i un acte de responsabilitat. Els acords fan gran el país. Els acords són els que permeten les inversions".
DEFENSA DE PANEQUE
Al llarg de la seva intervenció, Dalmau ha reiterat el condol per la defunció del maquinista de l'R4 en l'accident de Gelida (Barcelona), i ha insistit a demanar disculpes als usuaris: "Els demanem disculpes pels perjudicis patits aquesta setmana. I sobretot pels efectes durant dècades d'un sistema que no està a l'alçada del que mereixen els ciutadans de Catalunya".
Ha agraït el paper dels serveis d'emergència, dels treballadors públics en general, de les plataformes d'usuaris --que vol que tinguin un paper més actiu a partir d'ara--, dels alcaldes, i dels equips del Govern, especialment el de la consellera Paneque, a qui pràcticament tots els partits de l'oposició han demanat la dimissió.
"Vull fer un reconeixement personal que crec que és just i necessari. En primer lloc, a la consellera Paneque i a tot l'equip de la Conselleria de Territori que han estat al capdavant d'una emergència sense precedents al nostre país", ha resolt.