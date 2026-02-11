Dalmau confia en un acord amb els docents sobre els salaris "però que també sigui responsable"

Respon a Junts que les reivindicacions volen revertir les retallades de la seva etapa en el Govern
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president per l'hospitalització de Salvador Illa, ha confiat a poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, en vaga aquest dimecres, que abordi una millora salarial "però que també sigui responsable".
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a les presidentes de Junts i la CUP a la cambra, Mònica Sales i Pilar Castillejo, en què ha sostingut que el Govern sempre tindrà la "mà estesa per poder arribar a un acord", i que sigui just.
Ha expressat respecte per la vaga, ha defensat que l'executiu està "compromès amb la millora de la qualitat educativa" a Catalunya i ha assegurat que ell està atent a les reclamacions dels docents.
Ha dit que aposten per l'excel·lència en l'educació pública i que, en aquest sentit, posaran "tots els recursos" perquè sigui possible.
MÒNICA SALES
Sales ha traslladat el suport de Junts als docents en vaga, i ha criticat que el Govern no escolta les demandes del sector les quals, afirma, comparteix el seu grup: "Millors salaris, ràtios adequades, més recursos a l'escola inclusiva, menys burocràcia, currículum consensuat i plantilles ben dimensionades".
Dalmau ha respost a Junts demanant-los tenir memòria: "Sap de què es queixen els docents? Sap d'on venen les retallades i les pèrdues de poder adquisitiu que han tingut els docents en aquest país?", ha preguntat, en al·lusió a les retallades durant la crisi econòmica.
Ha afegit que durant els 7 últims anys que Junts (o en el seu defecte, CiU) va tenir la Conselleria d'Educació, es van convocar 19 vagues: "Anaven a 1 cada 4 mesos. Al ritme que vostès anaven, aquest govern n'hauria tingut 5", ha ironitzat.
PILAR CASTILLEJO
Per la seva banda, Castillejo ha retret al Govern que Illa va prometre comptar amb els professionals i els sindicats, però que no ha estat així, segons ella, tampoc en aquesta vaga: "Qui ha plantat els sindicats en l'última taula de negociació han estat vostès".
Dalmau ha respost que les reivindicacions del sector "no han començat ahir" i que l'origen ve de dècades enrere, i que la seva aposta passa per arribar a acords sobre aules d'acollida, complements salarials, educació en l'etapa 0-3 anys i desburocratització.
FERRAN PEDRET
En el seu torn, el president del PSC-Units, Ferran Pedret, ha celebrat que l'"agenda social torni a estar al centre del debat públic" a Catalunya, i ha preguntat per les principals polítiques de reducció de desigualtat del Govern.
Dalmau ha sostingut que el Govern aposta pel creixement i per compartir-lo, i que per això defensa augmentar el salari mínim interprofessional i apujar les pensions, a més d'invertir en educació o en habitatge, "l'element principal de desigualtat" a Catalunya.