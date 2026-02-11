Dalmau descarta trencar el contracte amb Renfe per Rodalies: "Condemnaria el país a no tenir trens"

David Zorrakino - Europa Press
Junts insisteix en dimissions, ERC a "plantar-se davant l'Estat" i els Comuns demanen inversions de la Generalitat
BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president per l'hospitalització de Salvador Illa, ha rebutjat la proposta de Junts de rescindir el contracte amb Renfe per operar Rodalies i que FGC n'assumeixi la gestió perquè "condemnaria el país a no tenir trens".
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a les preguntes de Junts, ERC i els Comuns, després que la líder de Junts a la cambra, Mònica Sales, hagi assegurat que un informe jurídic del seu partit dona viabilitat jurídica a aquesta proposta.
Dalmau ha apostat per solucionar els problemes a Rodalies amb un "acord de país" que es basi en inversió a la infraestructura, en nous trens i en la millora de la governança mitjançant el traspàs de Rodalies a l'empresa mixta de Renfe amb la Generalitat.
"Els haig de dir, la proposta que vostès fan, crec que saben perfectament que condemnaria el país a no tenir trens. I que no hi ha cap altre camí que el camí que ha iniciat aquest govern, que és el camí del traspàs", ha expressat Dalmau.
DIMISSIÓ DE PUENTE I PANEQUE
Sales ha insistit a demanar la dimissió del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i ha instat el Govern a trencar amb Renfe: "Deixin d'estar al costat de Renfe i posin-se al costat dels usuaris. Deixin d'estar al costat d'Espanya i posin-se al costat de Catalunya".
També ha assegurat que no negociaran l'acord que el Govern pretén a Rodalies fins que Puente i Paneque hagin dimitit, fins que "no es paguin les inversions no executades" i fins a un traspàs integral i 100% català de la xarxa, en les seves paraules.
Dalmau ha respost que per arreglar problemes a Rodalies anirien bé els recursos extra que arribarien amb el nou model de finançament autonòmic: "Espero poder comptar amb el seu suport", ha dit el conseller a Sales.
"ADIF PRÒPIA A CATALUNYA"
Per la seva banda, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat al Govern el manteniment permanent dels equips de manteniment que actuen aquests dies a la xarxa d'urgència i que la Generalitat pugui executar inversions mitjançant encomanes de gestió a Rodalies, a més de reforçar la xarxa de bus.
Dalmau ha insistit que la solució passa per invertir i pel traspàs, i ha destacat que han acordat amb el Govern central un pla d'inversió per als pròxims anys, a més del reforç dels equips de manteniment, i que han abordat la possibilitat d'una "Adif pròpia a Catalunya" per a inversions fins que la Generalitat no sigui propietària de la infraestructura.
DONAR LA CARA PER RODALIES
Finalment, el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha retret al conseller el col·lapse dels serveis públics i les infraestructures, en les seves paraules, i ho ha atribuït a una manera de governar de l'executiu que, ha assegurat, vol no incomodar el PSOE: "S'han de plantar davant l'Estat i reclamar un tracte just per a Catalunya, exigir els recursos que ens corresponen i el poder polític que necessitem".
Dalmau ha apel·lat als acords amb ERC per "fer avançar l'autogovern" i que això es manifesta, ha dit, en el traspàs de Rodalies i l'acord pel finançament, i ha assegurat que el Govern sí que dona la cara, fins i tot en coses que no són de la seva competència, en referència a Rodalies.