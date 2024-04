Cs creu que Sánchez "no permetrà" que Illa governi per mantenir-se a La Moncloa

Carrizosa aposta per un finançament "suficient per cobrir les necessitats de tots els catalans"

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya i candidat al 12M, Carlos Carrizosa, ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "no permetrà" que el candidat del PSC, Salvador Illa, sigui president de la Generalitat perquè, a parer seu, l'independentisme deixaria de donar suport a Sánchez.

"El senyor Sánchez governa Espanya o el separatisme governa Catalunya. És impossible que el senyor Sánchez i el senyor Illa governin alhora, perquè l'independentisme no ho consentirà", ha afirmat aquest divendres en unes declaracions als periodistes.

Carrizosa ha expressat en aquest sentit que les propostes d'Illa "estan destinades al més absolut dels fracassos" perquè, segons ell, no governarà Catalunya després de les eleccions del mes de maig.

SISTEMA DE FINANÇAMENT

Preguntat per les declaracions de Salvador Illa aquest dijous en una entrevista de Ser Catalunya en què ha dit que Sánchez està d'acord a millorar el sistema de finançament autonòmic, Carrizosa ha apuntat que Cs sí que aposta per un nou sistema "que sigui suficient per cobrir les necessitats de tots els catalans".

"Però no entrarem en els greuges ni històrics ni basats en suposats drets històrics de la nostra comunitat", ha afegit Carrizosa, que també ha optat perquè l'Estat --textualment-- determini el que costen els serveis a cada lloc i que hi hagi prou diners per a aquest finançament.