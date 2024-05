Felip VI, Sánchez, Aragonès i Feijóo assistiran a la 39a Reunió Cercle d'Economia sense coincidir

Les sessions, que coincideixen amb el començament de la campanya de les europees, se centraran en la geopolítica i la productivitat

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

La 39a Reunió del Cercle d'Economia, que se celebrarà del 22 al 24 de maig al Palau de Congressos de Catalunya, comptarà amb la presència del rei Felip VI; el president del Govern central, Pedro Sánchez; el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, tot i que no coincidiran.

També hi participaran el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que compartirà amb Aragonès i el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, l'obertura de les jornades dimecres 22 a les 16 hores.

La trobada coincidirà amb l'inici de la campanya electoral de les eleccions al Parlament Europeu i se celebrarà deu dies després dels comicis al Parlament de Catalunya.

La trobada se centrarà en la productivitat i la geopolítica, i porta el títol 'El món a prova. Estratègies per impulsar la productivitat i el benestar en temps de canvi'.

El director general del Cercle d'Economia, Miquel Nadal, va explicar que la narrativa de la jornada pretén posar sobre la taula la "contradicció" en la qual es troben Catalunya i el conjunt d'Espanya des del punt de vista econòmic.

Segons ell, en els grans agregats l'economia va "indubtablement bé", però que hi ha senyals que alerten de problemes importants, especialment en productivitat.

FELIP VI

El rei lliurarà dijous 23 al migdia el Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea als cofundadors de BioNTech, Ugur Sahin i Ozlem Tureci, pel descobriment de la primera vacuna contra la covid-19.

El mateix dia, a les 10 hores, Cuerpo participarà en un diàleg amb la vicepresidenta de l'entitat Teresa Garcia-Milà, mentre que a les 19 hores serà Feijóo el que assisteixi a l'esdeveniment, en una trobada amb Guardiola.

Sánchez, per la seva banda, clausurarà les jornades en un diàleg, també amb el president de l'entitat, divendres a les 13.15 hores.

El Cercle d'Economia va iniciar el 2023 una nova estratègia que preveu menys presència de polítics i que, en tot cas, la seva participació sigui més una conversa que un discurs.

DIMECRES 22

Després de la inauguració, la rectora del College of Europe, Federica Mogherini, pronunciarà la conferència titulada 'Europa, quo vadis'.

Després, el director general adjunt i director d'Estudis de l'European Policy Centre, Janis Emmanouilidis, i el director a Alemanya d'Euràsia Group, Jan Techau, participaran en la taula rodona 'Europa, unes eleccions determinants'.

Més tard, el columnista del 'Washington Post' Eugene J. Dionne i la directora de la versió en anglès de 'Haaretz', Esther Solomon, parlaran sobre 'L'interrogant Trump', i finalment es lliurarà el Premi José Manuel Lara a l'Ambició i el Propòsit Empresarial.

DIJOUS 23

Dijous 23 començarà amb la taula rodona 'L'educació com a palanca per a la productivitat', amb el director d'Educació de l'OCDE, Andreas Schleicher; la rectora de la UOC, Àngels Fitó, i el vicepresident i director general del negoci d'impressió 3D i director general del campus d'HP a Barcelona, Ramon Pastor.

Després del diàleg amb Cuerpo --a les 10 hores--, la CEO d'Emea, Distribució Bancària i responsable global de Sostenibilitat de Grup Zurich, Alison Martin; la CEO de Vueling, Carolina Martinoli, i el CEO de Cellnex, Marco Patuano, participaran en la taula rodona 'Els reptes de la sostenibilitat per a l'economia i l'empresa'.

Més tard, el Physician-in-Chief a The Mount Sinai Hospital, Valentí Fuster; el director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Josep Tabernero, i la responsable de recerca ocular de Spark Therapeutics, Virginia Haurigot, realitzaran la taula rodona 'Reptes de la medicina del futur: oportunitats, sostenibilitat i ètica'.

Després del lliurament del Premi a la Construcció Europea i ja a la tarda, el catedràtic en Economia Xavier Sala-i-Martin pronunciarà la conferència 'IA: un repte empresarial'.

Es continuarà amb la taula rodona 'La urgència de la simplificació administrativa', amb el catedràtic de Ciència Política Víctor Lapuente; la presidenta d'Airef, Cristina Herrero, i la 'country head' de Hines Spain, Vanessa Gelado.

Després d'una pausa, la copresidenta de l'Òrgan Consultiu d'Alt Nivell sobre Intel·ligència Artificial de l'ONU Carme Artigas, el catedràtic d'Intel·ligència Artificial Ulisses Cortés, i la CEO d'Alinia, Ariadna Font, debatran sobre 'La intel·ligència artificial al servei de la productivitat'.

DIVENDRES 24

L'últim dia de les jornades, divendres 24, començarà amb la taula rodona 'Empresa familiar europea, present i futur', amb la presidenta del Comitè d'Accionistes i el Consell de Supervisió d'Henkel, Simone Bagel-Trah, i el president i director executiu del Grup Zegna, Ermenegildo Zegna.

A les 10 hores hi haurà un diàleg amb l'ex-primer ministre italià i autor de l'informe 'Empowering the single market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens', Enrico Letta.

El CEO d'Inditex, Óscar García Maceiras; el president de KPMG a Espanya, Juanjo Cano, i el president de la Fira de Barcelona, Pau Relat, protagonitzaran la taula rodona 'Eixos clau per a la productivitat empresarial', abans d'un diàleg entre el Governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, i el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.