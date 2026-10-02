El Congrés rebutja el decret de mesures d'habitatge amb els vots de PP, Vox, Junts i UPN

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple del Congrés ha rebutjat aquest divendres el decret llei de mesures sobre l'habitatge que inclou la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga dels contractes de lloguer que vencen aquest any, amb els vots del PP, Vox, Junts i UPN.
Amb aquest resultat, el primer decret llei d'habitatge que el Govern central va aprovar dimarts ha quedat derogat, amb la qual cosa ha tingut una vigència de poc més de 24 hores, les transcorregudes des que va entrar en vigor dijous a la mitjanit.
En el debat, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, havia demanat als grups de l'oposició i especialment a Junts una abstenció per permetre la convalidació de la norma. "La història els jutjarà abans del que creuen i amb més contundència del que imaginen", ha avisat el president espanyol, Pedro Sánchez.
A instàncies del PSOE i Sumar, la votació ha estat pública i per crida i mentre es posaven drets i votaven a viva veu el líder de Vox, Santiago Abascal, i alguns dels companys de partit han aprofitat per afegir "No a la traïció" o "No al govern corrupte".
Al final, el resultat ha estat de 172 vots a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Podem, BNG, CC i Compromís, respecte a 178 de PP, Vox, Junts i UPN. "En conseqüència, queda derogat el decret llei", ha resolt la presidenta del Congrés, la socialista, Francina Armengol.