PP, Vox, Junts, PNB, Coalició Canària i UPN tomben el decret amb la renovació automàtica del lloguer

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El PP, Vox, Junts, PNB, Coalició Canària i UPN han tombat aquest divendres al Congrés el decret llei per renovar automàticament els contractes de lloguer i que obligava el propietari a indemnitzar l'inquilí amb dotze mensualitats si decidia trencar el contracte.
Amb aquest resultat, aquest segon decret llei d'habitatge, impulsat per Sumar a instàncies del Sindicat d'Inquilines, ha quedat derogat després d'haver estat en vigor amb prou feines unes hores, les transcorregudes des de l'entrada en vigor aquest divendres a la mitjanit.
Totes les formacions que hi han votat en contra ja ho van avançar. De fet, el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, ha aprofitat per carregar contra el PP, Vox i Junts pel seu 'no' al decret i els ha acusat de "trair el poble" per servir el "rendisme".
"Vostès defensen els rics, no tenen bandera ni vergonya", ha acusat el ministre, i ha arribat a qualificar de "venuts" els qui, segons ha assenyalat, anteposen els interessos de les grans multinacionals als dels ciutadans.
Quan ha acabat el debat, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha pujat al faristol per avisar els grups parlamentaris que hi han votat en contra: "La història els jutjarà abans del que creuen i amb més contundència del que imaginen".