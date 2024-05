El Congrés aprova amb majoria absoluta la llei d'amnistia i l'envia al BOE

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El ple del Congrés ha donat suport aquest dijous amb majoria absoluta a la llei d'amnistia, amb la qual cosa aixeca així el veto del Senat i dona llum verda definitiva a la seva aprovació, i ara la norma s'enviarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) perquè es publiqui i entri en vigor. Això sí, el tràmit s'ha superat per la mínima, ja que calien 176 vots i n'ha sumat 177.

Així, la llei ha reunit el suport de 177 diputats del PSOE, Sumar, Podem, ERC, Junts, Bildu, el PNB, el BNG i l'exministre José Luis Ábalos, respecte als 172 en contra del PP, Vox, Coalició Canària i UPN. No ha participat en la votació, ni telemàticament, la diputada de Podem Martina Velarde, la qual cosa ha propiciat que la votació fos més ajustada.

Com ha demanat el PP, la votació ha estat pública i per crida, amb els diputats dempeus per anunciar el seu vot a viva veu. Per sorteig, la votació ha començat amb el 'sí' del socialista Roberto García Morís, que ha votat telemàticament. Quan han votat el president Pedro Sánchez i altres membres del Govern central s'han sentit crits de "traïdor" des dels escons de Vox.