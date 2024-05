L'amnistia beneficiarà líders del procés com Puigdemont, a més dels CDR, membres de Tsunami i 300 persones més

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El Congrés ha aprovat aquest dijous la llei d'amnistia que pretén perdonar una dècada del procés i que beneficiarà dirigents de Junts i ERC, els 12 CDR processats i els investigats per Tsunami Democràtic, entre d'altres. El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va assegurar que la norma empararia 372 persones, mentre que el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària parla de 419.

El text legal pretén exonerar actes tipificats com a delictes d'usurpació de funcions públiques o de malversació --quan no hi hagi enriquiment-- en el marc de l'independentisme català. També amnistia el terrorisme atribuït al procés, "sempre que" no s'hagi actuat "de manera manifesta i amb intenció directa" de causar "violacions greus dels drets humans", com matar i torturar.

Perdona actes tipificats com a tortura quan "no superin un llindar mínim de gravetat" i exculpa la traïció quan no s'hagi produït una "amenaça efectiva i real com un ús efectiu de la força en contra de la integritat territorial" com fixa l'ONU.