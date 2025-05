Comença la segona reunió per analitzar la crisi elèctrica amb la presència d'Aagesen i Corredor

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

La segona reunió del Comitè per a l'anàlisi de la crisi d'electricitat del passat 28 d'abril ha començat aquest dissabte poc abans de les 09.00 a la seu de Red Eléctrica d'Espanya (REE).

La vice-presidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, presideix aquesta trobada per avançar en l'estudi de les causes i reforçar la seguretat del sistema elèctric, tal com ha ressenyat el seu ministeri a través de xarxes socials.

Per la seva banda, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, i el conseller delegat de la companyia, Roberto Garcia Merino, també hi participen.

Red Eléctrica va completar aquest dijous el lliurament de totes les dades sol·licitades per a l'anàlisi que investiga l'apagada produïda aquest dilluns.

Segons l'entitat, "aquesta caixa negra --en què es registra i emmagatzema tota la informació concernent a l'operació del sistema i en garanteix la traçabilitat-- suposa un contingent de milions de dades provinents tant de l'activitat de l'operació del sistema d'aquest dia com de la resta de sistemes informàtics de la companyia".