Corredor ofereix la seva màxima col·laboració en el comitè de la crisi elèctrica encapçalat per Aagesen

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Red Eléctrica d'Espanya, Beatriz Corredor, ha ofert aquest dissabte la seva màxima col·laboració en la segona reunió del comitè per a l'anàlisi de la crisi d'electricitat del passat 28 d'abril.

La vice-presidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, presideix aquesta trobada des de poc abans de les 09.00 a la seu de la companyia per avançar en l'estudi de les causes i reforçar la seguretat del sistema elèctric.

Corredor ha intervingut al principi de la reunió i posteriorment l'ha abandonat, ja que l'operador del sistema no forma part d'aquest comitè d'anàlisi, mentre que el ministeri d'Aagesen ja ha rebut gran part de la informació reclamada a les elèctriques.

Una part de les dades encara estan sent recopilades per les empreses arran de la complexitat tècnica per accedir a certa informació sobre les hores prèvies a l'apagada i sobre el procés de reposició del subministrament.

Per la seva banda, Red Eléctrica va completar aquest passat dijous el lliurament de totes les dades sol·licitades per a l'anàlisi que investiga l'apagada produïda aquest dilluns.

Segons l'entitat, "aquesta caixa negra --en què es registra i emmagatzema tota la informació relacionada amb l'operació del sistema i en garanteix la traçabilitat-- suposa un contingent de milions de dades provinents tant de l'activitat de l'operació del sistema d'aquest dia com de la resta de sistemes informàtics de la companyia".