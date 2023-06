Collboni agraeix a BComú i el PP haver evitat un alcalde "conservador i independentista"

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha agraït aquest dilluns als regidors de BComú i el PP que el votessin en el ple d'investidura de dissabte i que s'evités que la capital catalana tingués un alcalde "conservador i independentista".

Ho ha dit en una entrevista de La Sexta, recollida per Europa Press, en la qual ha exposat que els motius dels comuns i dels populars per fer costat a la seva candidatura segueixen "lògiques diferents" que no li toca a ell explicar.

"Els comuns sabien que si no feien aquest esforç tindríem un alcalde de centre dreta que pertany al front independentista", ha afegit.