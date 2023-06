Collboni afirma que serà un alcalde "facilitador" d'iniciatives socials i privades a Barcelona

Assegura que no té "cap tipus de vinculació ni de condicionant" amb Sirera (PP)

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que serà un alcalde "facilitador de les iniciatives socials i privades que hi hagi a la ciutat", i que l'Ajuntament estarà al costat de la gent que emprèn, que és creativa i que té iniciatives.

En una entrevista de La Vanguardia d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha sostingut que Barcelona serà "la primera ciutat a aplicar la llei d'habitatge del Govern" i ha apostat per l'impuls públic i públic-privat en aquesta qüestió.

Després de ser triat alcalde aquest dissabte gràcies als vots de PSC, BComú i PP, Collboni ha admès que el que li preocupa sobre governar en minoria és perdre votacions en resolucions, encara que creu que "l'acció de govern està garantida amb deu regidors" socialistes.

Ha recordat que necessitarà suports per pactar els pressupostos, però confia que el PSC és "el partit que vol superar els blocs i les trinxeres" i que la ciutat serà gobernable, segons ell.

Ha explicat que iniciarà una ronda de converses amb els líders municipals per abordar temes urgents i que no tenen la necessitat de ser votats en ple, i ha dit que, ara com ara, no parlarà d'ampliar govern.

PROPOSTA A TRIAS

El nou alcalde no ha desvetllat si va oferir al candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, compartir l'alcaldia: "Vaig parlar amb ell, però no entraré en aquests detalls", ha expressat Collboni.

"El que és clar és que va prendre una decisió, pactar amb ERC", i ha afegit que té una relació molt cordial amb Trias, alcalde de la capital catalana entre 2011 i 2015, i que el PSC cercarà solucions al conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya sobre la base d'acords.

LES 43 PROPOSTES DEL PP

En relació al suport que va rebre dels quatre regidors del PP en el ple d'investidura, Collboni ha negat que les propostes programàtiques que li va enviar el líder del PP a la ciutat, Daniel Sirera, hagin condicionat el seu vot.

"No tinc cap tipus de vinculació ni de condicionant de les propostes de cap altre partit que no sigui el meu. Dit això, vull agrair el suport als regidors del PP i de BComú", ha expressat.