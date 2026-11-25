BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli a la presidència del Govern central, Ada Colau, ha lamentat que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, "no posi en valor" l'esforç de les forces catalanistes i democràtiques al Congrés dels Diputats per aconseguir l'amnistia.
Ho ha dit en una entrevista al diari Ara, publicada aquest dimecres i recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que s'alegra molt que l'exdirigent català pugui tornar a Catalunya "malgrat el Suprem i el PP" que, segons ella, ha costat molt.
Quan se l'ha preguntat per ERC, ha assenyalat que li preocupa que els seus líders "donin per perdudes les eleccions i apel·lin a un govern de concentració" a Catalunya si el PP i Vox arriben a La Moncloa, i ha assegurat que el Front Ampli no ha vingut a resginar-se, sinó a lluitar fins al final.