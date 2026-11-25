BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli a la presidència del Govern central, Ada Colau, ha assegurat que defensarà el dret a l'habitatge al Congrés "amb l'aritmètica que sigui" després de les eleccions generals del 29 de novembre.
Preguntat pels resultats de les últimes enquestes en una entrevista de 3Cat aquest dimecres, recollida per Europa Press, ha promès que, allà on li toqui estar, s'esforçarà "al màxim perquè el clam ciutadà s'arribi a convertir en llei".
"Esperem que sigui amb un Front Ampli que entri amb força i condicioni un govern progressista", ha assenyalat l'exalcaldessa de Barcelona, que ha reivindicat que la primera mesura que exigiran al PSOE és baixar el preu dels lloguers.
En aquest sentit, ha defensat que una baixada dels lloguers que, segons ella es podria aprovar directament amb una llei després de les eleccions, "tindria un impacte immediat en la ciutadania i no tindria costos per als tresors públics".
D'altra banda, preguntada pel reguitzell de mesures aprovades pel Consell de Ministres aquestes últimes setmanes, com ara l'ampliació a 10 dies del permís per la mort d'un familiar, ha opinat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, sempre ha estat "molt hàbil per mantenir-se en la presidència".".