MADRID 12 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha presentat la dimissió i ha anunciat que també deixarà l'acta de diputat després de l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que el relaciona amb el cobrament de comissions il·legals.

No obstant això, Cerdán insisteix en la seva innocència, "no he comès mai una il·legalitat", ha indicat en un comunicat emès aquest dijous en el qual no apareix la capçalera del PSOE.