El CdRep celebra eleccions a partir d'aquest dissabte per succeir Puigdemont en la presidència

S'hi presenten quatre candidats, entre ells Toni Comín i Jordi Domingo

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República (CdRep) celebra eleccions a partir d'aquest dissabte i fins dimecres per triar, entre els cinc candidats que s'hi presenten, la persona que substituirà l'actual líder de Junts, Carles Puigdemont, en la presidència de l'òrgan independentista.

Encara que inicialment hi havia sis candidatures, finalment en són quatre les que concorren: l'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín, l'advocat Jordi Domingo, l'activista independentista Montserrat Duran i el professor de secundària Antoni Walter.

Dies enrere es va retirar de la contesa el periodista Lluís Felipe Lorenzo, i aquest mateix divendres, l'últim dia de la campanya, s'ha conegut l'acord d'integració aconseguit per Domingo amb una altra de les candidatures que es presentava, la qual encapçalava l'advocat i regidor de Millorem Canet Primàries, Jordi Castellà.

Al novembre de l'any passat, Puigdemont va deixar el lideratge del CdRep per assumir la presidència de Junts, i des de llavors una junta gestora es fa càrrec de la gestió de l'òrgan independentista per dissipar possibles dubtes sobre la independència del procés electoral.

AUDITORIA

No obstant això, l'avançament electoral va coincidir amb que una auditoria encarregada per l'entitat mateixa va revelar presumptes despeses no justificats de Comín per valor de 15.530 euros com a vicepresident del CdRep.

Encara que Comín sempre ho ha negat, no ha pogut evitar que hagi estat una de les qüestions protagonistes d'aquesta campanya amb intercanvi de retrets fins i tot entre ell i la junta gestora i per part de persones amb les quals va compartir estada a Bèlgica, com el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc.

La setmana passada també va transcendir que un exasesor de Junts va denunciar Comín davant del Parlament Europeu (PE) per presumpte assetjament sexual i psicològic, cosa que l'exconseller va rebutjar i va avisar que emprendria les accions necessàries per demostrar la seva honorabilitat.

SUPORTS

Puigdemont no s'ha posicionat públicament per cap candidat, però sí ho va fer l'exconseller Lluís Puig mostrant la seva preferència per Domingo, que compta amb el suport de persones pròximes a l'expresident català, i no per Comín.

Castellà, ara integrat en la candidatura de Domingo, també va rebre el suport de l'exalcalde d'Arenys de Munt (Barcelona) i impulsor el 2009 de la primera de les consultes populars sobre la independència Josep Manel Ximenis.

Per la seva banda, l'humorista Toni Albà i l'activista Roger Español estan entre els més de 100 signants que avalen la candidatura de Montserrat Duran.

RESULTATS

Un dia després de la finalització de les eleccions es donarà a conèixer el resultat provisional, i un cop passat el termini per resoldre possibles reclamacions, els resultats definitius es proclamaran el 17 de febrer.

La persona guanyadora de les eleccions haurà d'acceptar el càrrec en els dos dies posteriors a la proclamació.