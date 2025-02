Puigdemont i Castellà (Junts) van demanar a Comín que no optés a presidir el Consell de la República

BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del partit Antoni Castellà van demanar a l'exconseller i eurodiputat electe Toni Comín que no es presentés a les eleccions per presidir el Consell de la República (CdRep).

Així ho ha assegurat aquest divendres Castellà en una publicació a X recollida per Europa Press: "Benvolgut Toni, saps que està fora de lloc utilitzar la meva imatge i menys la del president KRL (Carles Puigdemont), et vàrem demanar que no et presentessis. Ara és el moment de fer un relleu al Consell i passar el testimoni a algú independent, una nova etapa pel moment d'emergència que viu el país.

El missatge respon a una publicació de Comín amb el seu últim vídeo de campanya, en el qual apareixen imatges de l'acte del CdRep celebrat amb Puigdemont i Castellà a Perpinyà (França) el passat 29 de febrer del 2022.

El CdRep celebra eleccions a partir d'aquest dissabte i fins al dimecres per triar, entre els cinc candidats que es presenten, a la persona que substituirà a Puigdemont en la presidència de l'òrgan independentista.

Encara que inicialment hi havia sis candidatures, en finalment són quatre les que concorren: l'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín, l'advocat Jordi Domingo, l'activista independentista Montserrat Duran i el professor de secundària Antoni Walter.