Catalunya estén a 15 municipis i un enclavament de Barcelona la zona d'alt risc per la PPA

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat que el Govern eleva a 15 els municipis inclosos en la zona d'alt risc pel brot de la pesta porcina africana (PPA), i també inclou un enclavament de la ciutat de Barcelona, pertanyent al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.
Així ho ha explicat el conseller aquest dimarts en una roda de premsa amb la directora general d'Agricultura, Cristina Massot, després que el Ministeri d'Agricultura hagi avançat que s'han detectat 7 casos més de PPA, un dels quals fora el radi inicial, a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), l'altre nou municipi inclòs a la zona d'alt risc.
Ordeig també ha informat sobre un canvi d'estratègia, que fins ara estava centrada en la contenció del virus i l'eliminació dels senglars a la zona d'alt risc, i que a partir d'ara també es basarà en "la reducció dràstica i urgent de tots els senglars en el perímetre de 20 quilòmetres", incloent-se així ara també la zona de baix risc.