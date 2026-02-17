Detecten 7 casos més de PPA, un fora el radi inicial de Collserola (Barcelona)

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El Ministeri d'Agricultura ha anunciat la detecció de 7 casos més de pesta porcina africana (PPA), un dels quals a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona): aquest és el tercer fora el radi inicial de Collserola (Barcelona) i se situa prop dels altres dos anunciats divendres en una urbanització de Molins de Rei (Barcelona).
En un informe consultat per Europa Press aquest dimarts, assenyala que Sant Feliu passa a integrar-se a la zona d'alt risc, i eleva a 31 el nombre de focus totals detectats fins avui a Catalunya.
Els nous casos formen part d'un grup de 7 senglars trobats morts, per la qual cosa el recompte oficial s'enfila a 162 animals positius a 7 municipis: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei i el recentment incorporat Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
CONTROL DINS EL PERÍMETRE TANCAT
El virus es manté confinat dins la zona barrada perimetralment, dissenyada per evitar la disseminació de la malaltia a l'exterior.
En el cas de Sant Feliu de Llobregat, s'ha instal·lat un doble tancat seguint el traçat de l'autopista A2 i la línia de l'AVE.
Fins ara s'han analitzat un total de 1.112 casos negatius, dels quals 661 corresponen a animals capturats i 451 a investigacions per vigilància passiva.
A més a més, es mantenen "controls estrictes" a les 57 explotacions porcines de la zona infectada, on ara com ara no s'ha detectat simptomatologia compatible amb la malaltia.
NOVA ZONIFICACIÓ EUROPEA
El Ministeri destaca que treballa juntament amb la Comissió Europea per transformar l'actual "zona infectada" a les Zones I i II del Reglament d'Execució (UE) 2023/594.
Aquesta proposta es votarà en el Comitè Permanent de Plantes, Animals, Alimentació i Pinsos (Comitè PAFF) a Brussel·les el 19 i 20 de febrer.
Si s'aprova, aquesta nova classificació permetrà reprendre els moviments de porcs domèstics, senglars i els seus productes derivats des d'aquestes àrees, sempre que es compleixin mesures de bioseguretat.