Catalunya decreta tres dies de dol per les víctimes d'Adamuz

La Generalitat ha decretat tres dies de dol oficial a Catalunya per les almenys 39 víctimes de l'accident ferroviari d'aquest diumenge a Adamuz (Còrdova).
El dol començarà aquest dimarts i finalitzarà dijous, igual que el que ha decretat el Govern central, i durant aquest període se suspendran "les celebracions oficials i les banderes onejaran a mitja asta als edificis i dependències de la Generalitat i a les corporacions públiques"
El decret està signat pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, en suplència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que està hospitalitzat des de dissabte per dèficit motor i dolor.