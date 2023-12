Catalunya en Comú afirma que la ruptura de Podem amb Sumar suposa un "incompliment d'acords"

Assenyala que "la resposta coherent és retornar l'acta de diputat o diputada"



BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

L'Executiva de Catalunya en Comú ha afirmat aquest dimecres que la ruptura de Podem amb Sumar suposa un "incompliment dels acords" i una falta de compromís amb els votants que van fer possibles els diputats de Podem al Congrés.

En una carta a la militància, l'Executiva de Comuns ha explicat que es tracta d'una decisió que van conèixer a través dels mitjans de comunicació i que lamenten i els decep "profundament".

Ha afegit que abandonar el grup de Sumar suposa incomplir l'acord signat amb més de 15 forces polítiques per presentar-se conjuntament a les eleccions del 23-J i "que ha fet possible un nou Govern espanyol d'esquerres i una majoria plurinacional al Congrés".

"Un Govern central que es troba constantment atacat per la dreta extrema i l'extrema dreta en l'àmbit polític, judicial, mediàtic i econòmic", ha dit, davant el qual ha reafirmat la seva voluntat de treballar per enfortir el projecte de Sumar.

"LA RESPOSTA COHERENT ÉS RETORNAR L'ACTA DE DIPUTAT"

"I més enllà dels raonaments polítics, quan algú abandona un projecte o trenca els acords signats, la resposta coherent és retornar l'acta de diputat o diputada, amb tal de respectar la decisió de les urnes", ha assenyalat.

L'Executiva ha criticat que "en un context europeu i global de fort avanç de les forces d'extrema dreta" no és moment, ha afegit, de posar els interessos de partit o les sigles per sobre els interessos de la ciutadania.

"Continuarem treballant cada dia sense descans per posar per sobre de tot els interessos, problemes i esperances de milers de persones. Ho farem amb tota aquella gent, vingui d'on vingui, que com nosaltres continua creient que fer possibles les esperances de molts i moltes catalanes només serà viable des d'aquest treball conjunt", s'acomiada la carta.