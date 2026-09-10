Catalunya afronta la Diada amb Illa a mig mandat i un independentisme encara dividit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
Catalunya celebrarà aquest divendres la Diada de l'11 de Setembre en un context polític marcat per l'equador de mandat del govern de Salvador Illa i amb les formacions independentistes que continuen dividides respecte a la seva estratègia i full de ruta polític.
La jornada també està marcada pel component històric, en complir-se 50 anys de la Diada del 1976 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera autoritzada després de la dictadura franquista.
El mateix Govern i diverses institucions han recordat aquesta efemèride en un acte institucional aquest dimecres a la tarda, encapçalat per Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcaldessa de Sant Boi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i un dels qui hi van intervenir aquell dia, el polític Miquel Roca.
Per la seva banda, l'executiu català apel·la a la cohesió social com l'eix per fer avançar Catalunya, prenent com a referència l'esperit unitari i transversal de la concentració de Sant Boi de fa mig segle.
La Diada se celebra l'11 de setembre en commemoració de la caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques en la guerra de Successió espanyola el 1714, que va comportar l'abolició de les institucions catalanes després de la promulgació dels Decrets de Nova Planta, i va ser declarada festa nacional pel Parlament el 1980, després de la dictadura franquista.
HISSADA DE LA SENYERA I DISCURS D'ILLA
Aquest dijous començaran els actes relacionats amb la Diada de Catalunya, amb l'acte solemne d'hissada de la senyera al Parlament a les 19.30 hores, amb la presència d'Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull.
L'acte, a més, donarà el tret de sortida a la commemoració del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva (1027-2027), amb la qual el Parlament vol recordar i reivindicar les arrels del parlamentarisme català, les institucions pròpies, la història de Catalunya i la cultura de la pau.
Per la seva banda, a les 21 hores, Illa pronunciarà el tradicional missatge institucional, emès per 3Cat i els canals de difusió del Govern.
En paral·lel, al fossar de les Moreres, el memorial als caiguts del 1714 a Barcelona, es faran les ofrenes per part dels partits i institucions --l'any passat hi va haver enfrontaments entre manifestants antifeixistes i representants d'AC-- i arribarà la tradicional marxa de torxes.
ACTES INSTITUCIONALS
Els actes institucionals de la Diada arrencaran a les 9 hores amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova --últim conseller en cap de Barcelona abans de l'abolició de les institucions de la Generalitat el 1714-- a la ronda de Sant Pere de Barcelona, en la qual participaran el Govern, la Mesa del Parlament, partits i institucions.
Finalment, a les 20 hores començarà l'acte central de la Diada al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en què també s'homenatjarà el 50è aniversari de la primera Diada, que serà l'eix central de l'acte institucional.
Es destacarà la importància de la unitat d'acció de la societat catalana en l'avenç de Catalunya, i també s'homenatjaran commemoracions destacades com l'Any Gaudí, i efemèrides del naixement i mort de l'expresident Josep Irla i l'escriptora Clementina Arderiu, i la defunció aquest any de l'escriptor Josep Vallverdú.
Hi participaran diversos artistes com la ballarina Lorena Nogal i els músics Joan Dausà, Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis, Naïm Smaili, Monique, Xarim Aresté, Maria Callís, Pepa Plana, Guillem Roma, Rauxa Cia, Jordi Corominas, Encantades, la Colla Sardanista Mare Nostrum de Barcelona, la Cobla Lluïsos de Taradell, el Cor de Teatre i la Coral Renaixença.
MOBILITZACIONS INDEPENDENTISTES
En l'àmbit social, les entitats independentistes --encapçalades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i el Consell de la República-- han convocat manifestacions a les 17.14 hores a Barcelona, Girona i Amposta (Tarragona).
A la capital catalana, la marxa s'ha estructurat en dues columnes que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els discursos centrals dels líders de les entitats.
Amb aquestes mobilitzacions volen reactivar les bases sobiranistes i denunciar el que consideren un estancament en la consecució de les fites polítiques i institucionals.
Les protestes se celebren en un escenari en què les forces independentistes continuen dividides respecte al full de ruta polític i després d'haver perdut la majoria absoluta al Parlament, en un tauler parlamentari en el qual la resta de partits també analitzen amb cautela el possible transvasament de vots en els sondejos cap a AC, liderada per Sílvia Orriols.
D'altra banda, l'esquerra independentista i organitzacions juvenils afins es manifestaran a les 17.30 a la plaça Urquinaona de Barcelona, a més de celebrar actes paral·lels a ciutats com Girona, Lleida i Reus (Tarragona).