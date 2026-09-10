TMB recomana fer servir el Metro de Barcelona i reforçarà el servei de 13 a 21 hores

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Ajuntament de Barcelona han recomanat l'ús del Metro a la ciutat durant la Diada de l'11 de Setembre, alhora que es reforçarà el servei entre les 13 i les 21 hores, informa en un comunicat aquest dijous.
En concret, ha recomanat fer servir el suburbà per accedir al centre de la ciutat, a zones com la Gran Via, la plaça Universitat, la plaça Catalunya i la Via Laietana, ja que el trànsit estarà restringit, i ha recordat que el servei funcionarà fins a les 2 de la matinada.
D'altra banda, ha detallat que la línia que més es reforçarà serà l'L3 i que en total circularan 12 trens addicionals per les línies convencionals, incrementant "prop d'un 12% l'oferta de la franja de tarda respecte a un dia festiu", tot i que l'L3 arribarà al 33%.
DESVIAMENTS ALS BUSOS
Quant als autobusos, TMB ha explicat que durant el matí de divendres les línies D50, H16, V17, 19 i la ruta vermella del Barcelona Bus Turístic modificaran el seu recorregut a la zona de la ronda Sant Pere per les ofrenes florals al monument a Rafael Casanova.
Mentre que les manifestacions de la tarda provocaran alteracions a 18 línies de bus: D20, H12, H16, V15, V17, 19, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120 i les rutes blava i vermella del Barcelona Bus Turístic.