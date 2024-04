Carrizosa rebutja pactar amb Illa després del 12M: "No ens mereix cap tipus de garantia"

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha rebutjat aquest dimarts un possible pacte amb el PSC després dels comicis del pròxim 12 de maig perquè el candidat socialista, Salvador Illa, no els "mereix cap tipus de garantia ni de confiança".

"Cs no pactarà amb ningú que hagi pactat amb el separatisme, aquesta és la nostra línia vermella", ha declarat en una atenció als mitjans a Canet de Mar (Barcelona), preguntat per un possible pacte postelectoral amb Illa.

"Illa deia que no als indults i després van indultar, deia que no a l'amnistia i després van amnistiar, diu que no al referèndum i donaran un tipus de referèndum que ja estan parlant amb ERC", ha sostingut.

"Amb quin Illa volen que pacti jo, amb el que diu les coses que diu o amb el que fa les coses que fa?", ha afegit.

En aquest sentit, s'ha referit al fet que el dirigent socialista parla en castellà en campanya, però "després participa amb el separatisme de les lleis que erradiquen el castellà de l'ensenyament públic català".

Carrizosa ha visitat l'Escola Turó del Drac de Canet, on la família d'una alumna va demanar per via judicial un 25% de les classes en castellà, i ha retret la "campanya d'assetjament" a la família, i ha instat a, textualment, aturar els polítics independentistes i socialistes que, segons ell, són responsables del fracàs educatiu.