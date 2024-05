El CIS col·loca el PSOE deu punts per sobre del PP després de l'anunci de Sánchez

Sumar s'enfonsa fins al 7,2%, la pitjor dada des que Yolanda Díaz va arribar a la coalició

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) situa el PSOE gairebé deu punts per sobre del PP després de l'anunci del president Pedro Sánchez d'obrir un període de reflexió per decidir el seu futur, amb una estimació de vot del 38,6% dels socialistes i 29,2% dels populars.

Després d'anunciar-se el període de reflexió, el president del CIS, el sociòleg socialista José Félix Tezanos, va decidir elaborar un sondeig flaix sobre aquesta decisió de Pedro Sánchez, tot això quan Espanya està en ple període electoral pels comicis europeus del 9 de juny.

Segons l'organisme públic, el sondeig es basa en 1.809 entrevistes telefòniques fetes divendres passat, una mica menys de la meitat que en un baròmetre mensual. Això sí, predominen els votants socialistes entre els enquestats, ja que segons el seu record de vot, les últimes generals les va guanyar el PSOE amb vuit punts d'avantatge, quan en realitat la victòria va ser del PP, dos punts per sobre dels socialistes.

ES CAPGIRA LA SITUACIÓ EN DUES SETMANES

Si a principis d'abril el CIS situava el PP un punt per sobre del PSOE en el baròmetre mensual, en aquest sondeig flaix després de l'anunci de Sánchez la situació s'ha capgirat.

Segons la seva estimació de vot, el PSOE ara compta amb un suport del 38,6%, un percentatge que Sánchez no ha tingut en els últims cinc anys i que supera amb escreix el 31,7% de les últimes generals.

I mentre que el PSOE es dispara, el CIS atorga al PP una estimació de vot del 29,2%, quatre punts menys que el mes anterior i també per sota del 33% amb el qual va guanyar les generals del juliol del 2023.

Això fa que la diferència entre els dos grans partits sigui ara de 9,4 punts a favor del PSOE, una distància que no es veia des de la primavera del 2021.

VOX ES CONSOLIDA A LA TERCERA PLAÇA

I, mentrestant, Vox continua assentat a la tercera plaça, ara amb una estimació de vot de l'11%, mentre que Sumar contina en declivi i, segons el CIS, ja se situa en un 7,2%, el seu pitjor registre. Podem, d'altra banda, manté una estimació de vot del 2,4%.

El PSOE també guanya en intenció directa de vot, ja que un 24,2% assegura que votaria el PSOE si les eleccions fossin demà mateix, respecte a un 15,9% que donaria suport al PP. Això sí, davant d'aquesta pregunta directa hi ha un 19% que no sap què respondre i un 6% que s'estima més no contestar.