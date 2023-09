Buch qualifica d'injusta i "bèstia" la condemna per l'escorta de Puigdemont i hi recorrerà en contra

Afirma que "té sentit pel que hi ha en el rerefons" ser inclòs en una llei d'amnistia

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch ha qualificat d'injusta i "bèstia" la condemna aquest dijous per haver designat el mosso d'Esquadra Lluís Escolà per escortar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'estranger, i hi recorrerà en contra.

"No tenim cap altre mecanisme que recórrer-la, perquè estic convençut del que vaig fer i estic convençut que el judici va ser molt bo", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press.

L'Audiència de Barcelona ha condemnat aquest dijous Buch a 4 anys i mig de presó en el judici en el qual va ser acusat de designar el mosso d'esquadra Lluís Escolà com a càrrec de confiança perquè escortés Puigdemont a l'estranger, després de l'aplicació del 155, i Escolà a 4.

Sobre la possibilitat de ser inclòs en una eventual llei d'amnistia, ha dit que "té sentit pel que hi ha en el rerefons, no per les persones en concret", sinó pel que han patit molts catalans, textualment.

En una altra entrevista de Catalunya Ràdio d'aquest dijous recollida per Europa Press, s'ha mostrat amb "ganes de llegir com argumenten aquesta sentència tan bèstia" i ha reiterat que no entén la condemna.

"Vaig ser al judici en totes les sessions i, tal com va anar el judici i els processos, no s'entén de cap de les maneres", ha subratllat.

També ha explicat que la primera trucada que ha rebut després de la sentència és la del secretari general de Junts, Jordi Turull, per donar-li "suport i tota la força".