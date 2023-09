Puigdemont acusa l'Estat d'un "acte de barbàrie" amb la condemna a Buch i a un mosso

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusat l'Estat d'un "acte de barbàrie" contra l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el mosso d'esquadra Lluís Escolà després que l'Audiència de Barcelona els ha condemnat per l'escorta al mateix Puigdemont quan era a l'estranger en aplicar-se l'article 155 de la Constitució.

En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dijous, els ha traslladat la seva solidaritat i afecte per la condemna a Buch a 4,5 anys de presó i a Escolà a 4, després del judici en què l'exconseller va ser acusat de designar el mosso com a càrrec de confiança perquè escortés el mateix Puigdemont a l'estranger.

"Espanya està podrida en els seus fonaments i les ordres del rei d'anar a per tots nosaltres continuen intactes. El "¡a por ellos!" guia la política, la justícia i la informació, i la veritat importa molt poc", ha lamentat el també eurodiputat de Junts.

Segons Puigdemont, han condemnat Buch i Escolà "per un delicte que no han comès, només pel fet d'haver estat lleials i compromesos políticament i personalment" amb la seva persona.

CONDEMNA PER "VENJANÇA"

"Si no han entès per quina raó no renunciarem mai a la unilateralitat i a la independència, i per què desconfiem de l'Estat espanyol, aquí tenen una de les moltes que tenim acumulades", ha destacat.

Ha afegit que els condemnen "com un acte de venjança i represàlia", i considera que era previsible que passés, cosa que --ha assegurat-- ja sabien tots els que han estat relacionats amb la causa.