Brussel·les apunta que correspon al Tribunal de Comptes i a l'AN aplicar la resolució del TJUE sobre la llei d'amnistia

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BRUSSEL·LES 22 jul. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha apuntat aquest dimecres que correspon al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional aplicar la resoludió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei orgànica d'amnistia; després de confirmar, però no voler comentar, la recepció d'un escrit de la defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en què denuncia un incompliment d'Espanya del dret comunitari.
"La Comissió té constància de l'última sentència del TJUE sobre aquest afer, del 16 de juliol. Correspon als tribunals remitents aplicar les sentències del Tribunal de Justícia", ha indicat un portaveu de l'executiu comunitari, que ha confirmat la recepció de la carta de la defensa de Puigdemont i ha indicat que seguirà els procediments habituals, que inclou el registre i l'avaluació del text abans de qualsevol pronunciament.
Així, el portaveu reitera la línia del comissari de Justícia, Michael McGrath, qui divendres passat va dir que Brussel·les "respecta i acata" les resolucions del TJUE, va recordar que encara hi ha dues qüestions prejudicials sobre la llei d'amnistia pendents de resolució a Luxemburg i va precisar que correspon als tribunals nacionals que van remetre les consultes executar les decisions de l'alt tribunal europeu.
McGrath va indicar aleshores que l'executiu comunitari seguirà de prop l'evolució dels casos i va evitar així valorar el fons de les decisions de la Gran Sala del TJUE, davant els 15 jutges de la qual l'advocat de la Comissió Europea va qüestionar en la vista celebrada fa un any que la norma respongués a un objectiu d'interès general.