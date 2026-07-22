Puigdemont retreu al Tribunal de Comptes que desobeeixi "conscientment"

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentat aquest dimecres que el Tribunal de Comptes hagi dictat una providència en la qual "desobeeix conscientment" la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia després de consultar a les parts les seves al·legacions sobre el presumpte desviament de fons per a l'1-O i l'acció exterior del procés.
"Un desafiament en tota regla. Veurem com acaba, perquè una cosa és fer-se el fatxenda entre els col·legues de la Cort madrilenya i els seus amics de Societat Civil Catalana, i una altra és fer-ho davant la màxima judicatura europea", ha dit en un text a X recollit per Europa Press.
Puigdemont qüestiona que l'organisme espanyol compleixi el desig de la part demandant, tal com assegura que alguns portaveus de l'entitat Societat Civil Catalana han anunciat en un programa de televisió abans de la resolució del Tribunal de Comptes.
"Com ho sabia? La consellera del Tribunal de Comptes ha fet com el fiscal general condemnat i ha filtrat informació a una part perquè ho expliqui a la premsa? O ha estat la part demandant la que ha traficat amb influències per fer-li fer al Tribunal de Comptes allò que ella vol?".
DENUNCIEN A EUROPA
Ha recordat que aquest dimarts tant ell com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig han presentat un escrit a la Secretaria General de la Comissió Europea a través del qual denuncien el Regne d'Espanya per l'incompliment de la llei d'amnistia després de pronunciar-se la setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
"Sembla que enmig de l'orgia nacionalista que ha provocat el futbol, el Tribunal de Comptes s'ha animat i ha demanat que li aguantessin el 'cubata' per demostrar que s'atrevia a desafiar la més alta magistratura europea", ha dit.