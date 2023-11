Borràs diu que Puigdemont participarà en les reunions amb el PSOE i que seran a l'estranger

Adverteix que "Sánchez durarà el que duri la seva paraula" en la legislatura

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha explicat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont formarà part de les negociacions mensuals amb el PSOE que contempla l'acord amb els socialistes per investir el president en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, i que se celebraran a l'estranger.

En una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha subratllat que les reunions integren "un mecanisme de verificació internacional amb quatre membres, amb reunions que tindran lloc fora de l'Estat espanyol" perquè hi participi l'expresident.

En l'acord anunciat aquest dijous, tant Junts com el PSOE van constatar que aquestes reunions serviran per arribar a acords "sense renunciar a les respectives posicions", i que en la primera trobada, a celebrar aquest mateix mes de novembre, Junts proposarà la celebració d'un referèndum d'autodeterminació emparat en l'article 92 de la Constitució.

Respecte a aquestes reunions, Borràs ha sostingut que l'objectiu del seu partit és aconseguir la independència de Catalunya i que el sistema de verificació vol "permetre aquesta nova relació amb algú que coneixes perfectament, que saps com és" i amb el qual la desconfiança és màxima i l'escepticisme, absolut, textualment.

Així mateix, ha reivindicat que l'acord representa "un abans i un després d'unes posicions en les quals s'ha mogut el PSOE, no s'hi ha mogut Junts", ja que els exconvergents han aguantat la seva posició des de les eleccions del 23J i, per tant, els socialistes saben que no poden donar per descomptats els seus vots, en les seves paraules.

LEGISLATURA

Borràs també ha destacat el sistema de verificació contemplat en l'acord PSOE-Junts com una eina per "prendre nota" de l'evolució del compliment dels acords i els avenços durant la legislatura.

"Els nostres vots no estan garantits, estan garantits ara per a aquesta investidura", ha explicat l'expresidenta del Parlament, que ha supeditat el seu suport al PSOE durant els pròxims quatre anys a la verificació dels incompliments i els avenços ja que, segons el seu parer, es pot no avançar però no incomplir.

AMNISTIA I 'LAWFARE'

Preguntada per la futura llei d'amnistia que forma part de l'acord per a la investidura de Sánchez, ha valorat que Junts no ha renunciat a res, sinó que ha estat el PSOE que "ha renunciat a plantejaments que l'amnistia era inconstitucional i impensable i ara és viable".

"Nosaltres partim d'aquí per explicar el que volem i, per tant, el gir copernicà l'ha fet el PSOE. Qui l'ha obligat a fer aquest gir? Junts per Catalunya", ha remarcat Borràs.

També ha ressaltat la incorporació del 'lawfare' en la llei d'amnistia, ja que segons la presidenta de Junts això suposa "reconèixer la guerra bruta que l'Estat ha utilitzat per perseguir la dissidència política".

Així mateix, ha descartat haver parlat de casos personals i ha sostingut que han mirat de conformar una llei "reparadora i omnicomprensiva, que no deixi ningú enrere i que tingui en compte les eines utilitzades per l'Estat per anar contra l'independentisme".