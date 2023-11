Turull (Junts) assegura que el punt de partida de la llei d'amnistia serà el 2012

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest divendres que el punt de partida de la llei amnistia serà el 2012 i abastarà fins al dia en què es registri, i que ja han acordat amb el PSOE el mediador internacional.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha precisat que la llei està molt avançada però no ha volgut especificar si cobrirà casos de 'lawfare' o els que consideren que s'associen a aquest concepte, com el de la presidenta de Junts, Laura Borràs.

"La llei s'ha de situar en l'àmbit dels fets, no en el dels noms", ha defensat Turull, després d'explicar que també han acordat amb els socialistes qui serà el mediador internacional, malgrat no avançar-ne el nom.