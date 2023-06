Batet (PSC) afirma que el projecte de "la dreta és derogar tot el que s'ha construït" en cinc anys

Creu que amb el Govern central socialista s'ha "deixat enrere el temps fosc de la fractura sense esperança" a Catalunya



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha afirmat que en les eleccions generals del 23-J "el projecte de la dreta és derogar tot el que s'ha construït i destruir els avanços dels últims cinc anys: el camí que ofereix és molt curt i costa avall".

Ho ha dit en el Consell Nacional que ha celebrat el partit a la seva seu de Barcelona aquest diumenge i que l'ha ratificat com a cap de llista del PSC per Barcelona el 23-J.

Ha retret al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que respongués en una entrevista a Onda Cero que no estava per la qüestió en ser preguntat sobre les seves polítiques d'igualtat.

Segons Batet, la candidatura socialista defensarà "la millor Espanya, la millor Catalunya, davant la pitjor dreta".

Ha considerat que aquestes eleccions són "transcendentals perquè es decideix el futur dels espanyols" i ha dit textualment que posarà tota la seva energia per guanyar aquest repte per a la majoria social del país.

CONVIVÈNCIA ENTRE CATALANS

Batet ha celebrat que el Govern de Pedro Sánchez ha treballat per la concòrdia i la convivència entre catalans i ha assegurat que "s'ha de ser valent per no deixar-se arrossegar pel conflicte".

"Gràcies a aquesta tasca permanent d'integració i escolta, els catalans hem deixat enrere el temps fosc de la fractura sense esperança", ha afegit.

"POLÍTICA ÚTIL"

Per ella, durant aquesta legislatura s'ha treballat a través de la "política útil: una política d'acord, una política de consens i una política al servei dels ciutadans".

En apel·lació als votants, ha apuntat que si volen una "societat justa, un país al cor d'Europa, un país compromès i una aposta de convivència, diàleg i inclusió, votin amb totes les seves forces" el partit socialista.