El PSC ratifica Batet, Lamuà, Mínguez i Mellado com a caps de llista en les generals

A Batet l'acompanyen els ministres Raquel Sánchez i Miquel Iceta



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional del PSC ha ratificat aquest diumenge les llistes del partit per a les eleccions generals en les quatre circumscripcions catalanes, que tenen com a cap de llista la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per Barcelona; Marc Lamuà per Girona; Montse Mínguez per Lleida, i Valle Mellado per Tarragona.

A Batet l'acompanyen el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, com a número 2 i 3 respectivament, informa el partit en un comunicat.

També formen part de la llista d'aquesta circumscripció els diputats José Zaragoza Alonso (4), Mercè Perea (5) i Francisco Aranda (6).

Els números 2 i 3 de Girona són María Blanca Cercas i Maurici Jiménez respectivament; a Lleida són Amador Marquès i Núria Gil, i a Tarragona són Andreu Martín i Silvia Vaquer.

L'únic canvi entre els quatre caps de llista respecte de les generals del 2019 és Valle Mellado, ja que el candidat per Tarragona va ser Joan Ruiz en les eleccions anteriors.

SENAT

Les llistes del Senat estan encapçalades per Manel Cruz a Barcelona, Consol Cantenys a Girona, Dionís Oña a Lleida i Manel de la Vega a Tarragona.

Al costat de Cruz, la llista de Barcelona pel Senat també compta amb Elena Vila i Gabriel Colomé com a número 2 i 3 respectivament.