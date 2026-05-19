Actualitzat 19/05/2026 13:11

Arriba als jutjats de Martorell el fill d'Andic, detingut per la mort del seu pare

Jonathan Andic als Jutjats de Martorell (Barcelona)
DAVID OLLER - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isak Andic, ha arribat als jutjats de Martorell (Barcelona) aquest dimarts cap a les 12.45 hores per declarar en qualitat d'investigat pel presumpte homicidi del seu pare, que va morir el 14 de desembre del 2024 després de caure per un barranc a les coves del Salnitre a Collbató (Barcelona).

Andic ha estat detingut aquest dimarts al matí i, abans de passar pels jutjats, ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos a Martorell; el seu advocat, Cristóbal Martell, i la fiscal també són a les dependències judicials.

El gener del 2025, la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell va acordar el sobreseïment provisional de les diligències obertes arran de la mort d'Isak Andic, després d'analitzar un informe dels Mossos i no apreciar indicis de delicte.

No obstant això, el març d'aquell mateix any la instructora va ordenar la reobertura de la investigació per completar l'atestat, analitzar el telèfon del difunt i prendre declaració a diversos testimonis que eren a la zona.

A mitjans d'octubre, fonts policials van informar que es treballava en un nou escenari i que, si bé inicialment la principal hipòtesi era la mort accidental, el cas s'estava investigant com un possible homicidi, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va aclarir que el jutjat mantenia oberta una causa, però no la dirigia contra ningú en concret.

 

