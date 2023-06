Aragonès es reunirà aquest dimecres amb la CUP, els comuns, ERC i Junts per abordar el "front comú"

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà aquest dimecres amb la CUP, els comuns, ERC i Junts en una ronda de contactes per abordar el "front comú" davant un possible govern del PP i Vox després de les pròximes generals que va proposar dimarts.

Segons han informat fonts de la presidència de la Generalitat a Europa Press, el president mantindrà dijous aquesta ronda de contactes amb una trobada amb representants del PDeCAT.

Després de l'oferta de Junts de concórrer en una llista unitària independentista, Aragonès va advertir que aquest front comú pretén construir un consens per defensar Catalunya: "No es tracta de fer una llista de dos partits, sinó d'una aliança àmplia que inclogui el màxim de gent possible", va explicar.