Junqueras (ERC) rebutja recórrer a propostes "del passat" respecte al front comú

Avisa que la unitat passa per mostrar "respecte" a Aragonès i a la Generalitat

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat recórrer a propostes "del passat" per al front comú que ha proposat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, davant un possible govern del PP i Vox i ha defensat que es concretin en acords de programa sobre llengua, cultura, infraestructures i drets.

"No compartim propostes que creiem que formen part del passat i han demostrat uns límits evidents al llarg del passat. I no volem compartir propostes que tenen un objectiu purament tàctic en contra de la presidència de la Generalitat", ha dit en una roda de premsa aquest dimecres al Parlament, després de reunir-se amb Aragonès.

Aquestes declaracions arriben després que Junts va proposar a l'independentisme concórrer a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol en una llista única.

Per Junqueras, el front comú passa per prioritzar pactes amb forces independentistes en les institucions supramunicipals i municipals i per mostrar "respecte" al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a la institució que representa.

Segons ha explicat, un d'aquests pactes seria sobre renovar la presidència del Parlament, que ocupa la presidenta suspesa Laura Borràs (Junts), i que el republicà ha defensat que continuï recaient en algú de Junts.

També ha sostingut que el PSC està "orgullosament lluny" de la defensa de l'autodeterminació en la qual creu que s'ha de basar aquest front comú, raó per la qual, a parer seu, els socialistes haurien de quedar fora d'aquesta iniciativa.