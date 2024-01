Aragonès reivindica els "canvis" en el Govern per afrontar el seu últim any de legislatura

Assegura que el rol polític de Vilagrà serà "de molta més intensitat"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dimecres els "canvis" que ha dut a terme en el Govern, en què ha situat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, com a vicepresidenta per afrontar el seu últim any de legislatura.

En una breu compareixença de menys de 10 minuts en el ple del Parlament per explicar aquesta remodelació, ha assegurat que el rol polític de Vilagrà que ja exercia com a consellera de Presidència serà "de molta més intensitat" en ocupar la vicepresidència de l'executiu català.

Segons Aragonès, la decisió de situar Vilagrà com a número dos del Govern representa un reconeixement institucional i enforteix, a parer seu, els mecanismes de negociació que tenen oberts amb l'Estat.

En concret, ha assegurat que aquest últim any hauran d'obrir la segona fase del procés de negociació amb l'Estat, un cop registrada la llei d'amnistia, i tocarà posar sobre la taula "el referèndum", per a la qual cosa considera que cal capacitat de negociació i lideratge.

També ha concretat que hauran de continuar negociant el traspàs integral de Rodalies i obrir la carpeta d'un finançament singular de Catalunya: "Cal acabar amb l'espoli fiscal de 22.000 milions d'euros".

Un altre dels objectius que s'ha marcat és "redoblar" el compromís amb la llengua catalana per enfortir-ne l'ús social, i a curt termini combatre la situació de sequera.

ALTRES CANVIS

El president de la Generalitat també ha destacat altres canvis produïts en àrees com el gabinet jurídic, mitjans de comunicació i patrimoni "per impulsar projectes estratègics de caràcter transversal".

Entre els nous nomenaments, ha recalcat el de Sergi Sabrià com a nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern.

"Tenim molta feina a fer aquest any, fins al febrer del 2025. Ho farem amb rols definits per afrontar aquesta etapa d'oportunitats que tenim i per completar bé la feina", ha resolt Aragonès, per destacar que els canvis no han implicat un augment de l'estructura de l'executiu.