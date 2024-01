Aragonès afirma que hi ha negociacions amb els organitzadors de l'F-1 i espera "bones notícies"

"Abans les renovacions es feien any a any, i nosaltres vam renovar per 5 anys"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que hi ha negociacions amb l'empresa organitzadora de la Fórmula 1: "Esperem tenir bones notícies".

Ho ha dit durant la sessió de control del Parlament en resposta al líder del PSC, Salvador Illa, que li ha preguntat si es preveu que hi hagi un Gran Premi a Catalunya més enllà del 2026, després de l'anunci dimarts que Madrid organitzarà el GP d'Espanya del 2026 al 2035.

"El Govern i jo mateix estem implicats en que el Gran Premi que se celebra a Montmeló es continuï celebrant a partir del 2027. Estem en negociacions amb l'empresa organitzadora de la Fórmula 1 a nivell global", ha explicat.

Ha afirmat que els organitzadors fan una "molt bona valoració de com s'ha treballat aquests anys" en els quals el Gran Premi d'Espanya s'ha celebrat al Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Abans les renovacions es feien any a any, i nosaltres vam renovar per cinc anys", ha dit Aragonès, que ha volgut enviar un missatge de confiança per la trajectòria de més de 30 anys del Gran Premi a Catalunya.

També ha subratllat la "fortalesa" de Catalunya per atreure esdeveniments de primer nivell, i ha recordat que aquest mateix mes de febrer s'acollirà el congrés Integrated Systems Europe (ISE) i el Mobile World Congress (MWC).

VEHICLE ELÈCTRIC

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, també ha preguntat a Aragonès sobre la continuïtat del Gran Premi al Circuit de Barcelona-Catalunya, i ha acusat l'Ajuntament de Barcelona i el Govern de posar en perill que es continuï celebrant.

"El que han fet fins ara ha estat boicotar el Gran Premi de Catalunya", i ha afegit que l'Ajuntament de Barcelona va retirar tota la inversió i que la Generalitat no ha fet les reformes pertinents al circuit.

Aragonès ha negat que la Generalitat no hagi invertit en el circuit, i ha assegurat que s'han invertit 50 milions en "els elements destacats que els màxims responsables de la Fórmula 1 van posar sobre la taula".

El president també ha recordat que la celebració del Gran Premi d'Espanya a Madrid entre 2026 i 2035 no exclou que es pugui celebrar un Gran Premi a Catalunya.

Finalment, ha dit que el Govern continuarà amb el pla de transformació del Circuit de Barcelona-Catalunya per mantenir l'activitat i fomentar aquelles vinculades al vehicle elèctric.