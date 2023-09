Aragonès demana "saber sumar" per enfortir la posició de Catalunya en les negociacions

Remarca que "Catalunya té la clau de la governabilitat de l'Estat" després de les generals

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cridat a "saber sumar i treballar conjuntament" per enfortir la posició de Catalunya en la negociació amb l'Estat després de l'oportunitat que segons ell han suposat per a l'independentisme els resultats de les eleccions del 23 de juliol.

Ho ha afirmat en un article d'opinió, recollit aquest diumenge per Europa Press, del diari 'Ara', que també ha publicat articles d'opinió dels expresidents de la Generalitat Quim Torra, Carles Puigdemont, Artur Mas i José Montilla sobre la situació política actual amb motiu de la Diada.

Ha remarcat que després de les eleccions generals "Catalunya té la clau de la governabilitat de l'Estat" i que, per aconseguir l'amnistia i les bases per a un referèndum d'autodeterminació, és imprescindible partir d'un ampli consens a Catalunya.

Per això, ha defensat que l'acord de claredat pot ser una eina de treball útil per determinar com exercir el dret a decidir i com acordar "amb l'Estat unes regles del joc per respondre la voluntat de la ciutadania de Catalunya de decidir amb llibertat el futur polític del país".

Ha insistit que el futur de Catalunya s'ha de decidir en un referèndum reconegut per la comunitat internacional i que "l'arrel del conflicte polític no és una altra que la incapacitat de l'Estat de donar resposta a la majoria sòlida, àmplia i transversal de la societat catalana que vol decidir" democràticament el seu futur.

ASSUMPTES A ABORDAR "EN PARAL·LEL A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE"

Per Aragonès, revertir el dèficit fiscal i la falta d'inversió en infraestructures i millorar el sistema de salut i educatiu, entre altres qüestions, s'ha d'abordar paral·lelament a la negociació: "És una demanda històrica, que avui, amb la clau de la governabilitat de l'Estat en mà, hem de poder atendre en paral·lel a la resolució del conflicte de sobirania".

"Amnistia, autodeterminació i benestar de la ciutadania. Aquests són a curt termini els reptes que tenim com a país i que hem d'abordar sabent sumar per aprofitar la força del conjunt del país", ha conclòs.