Aragonès afirma que és el Govern qui negocia l'"estatus polític de Catalunya"

Considera que l'amnistia és "un pas necessari, però no suficient"



BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que "qui negocia en nom de Catalunya qualsevol qüestió que afecti l'estatus polític de Catalunya, és el seu Govern".

En una entrevista a 'El Periódico', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha dit que espera que amb les negociacions per a una possible investidura de Pedro Sánchez "es pugui obrir una segona fase del procés de negociació amb l'Estat i que aquesta sigui la legislatura en la qual s'aborda la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya".

Segons ell, l'amnistia és "un pas necessari, però no suficient per resoldre el conflicte polític", i ha considerat que s'hauran de posar en funcionament mecanismes perquè els catalans puguin votar en un referèndum d'autodeterminació.

Ha apuntat que si s'aconsegueix l'amnistia "hi ha d'haver altres acords que creuen el marc per avançar en la resolució del conflicte", i que llavors les parts hauran d'oferir les seves propostes i assumir els seus compromisos.

PERÍMETRE DE L'AMNISTIA

Ha assenyalat que fixar el perímetre d'una possible amnistia "no serà senzill perquè l'amnistia sempre es basa en relació a uns fets, no a unes persones".

Preguntat per si s'han d'incloure policies processats per l'1-O en l'amnistia, ha respost que "no hi ha hagut cap policia empresonat, inhabilitat o a l'exili".

Respecte als manifestants que poden estar processats o condemnats per delictes relacionats amb la violència, ha assegurat que "no s'hauria d'emparar cap actuació violenta. I això s'ha de demostrar, en molts casos es fan conjectures".

TAULA DE DIÀLEG

En ser preguntat per si la taula de diàleg s'hauria de reformar perquè també s'hi pogués asseure l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha respost que es podria ampliar: "Si la part catalana ha de representar més espais polítics, i coincidim en els objectius, nosaltres estarem oberts al fet que hi pugui haver una representació més àmplia".

Segons ell, el procés d'independència de Catalunya culminarà amb una taula de diàleg, i arribar a aquesta negociació dependrà de la capacitat de pressió: "Qualsevol altra via, ara no la veig viable", ha assegurat.

ACORD DE CLAREDAT

Aragonès ha dit que espera tenir les conclusions de l'acord de claredat aquest setembre: "Quan les tingui, les compartiré amb la ciutadania, es faran públiques i em posicionaré".

Ha explicat que no ha mantingut cap conversa directa amb el president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i ha afirmat que "ho ha de valorar ell, que al final és el president que vol ser investit".