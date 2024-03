Aragonès critica Illa (PSC) per anteposar els interessos dels barons del PSOE, La Moncloa i Ayuso

TARRAGONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat aquest dissabte el primer secretari del PSC, Salvador Illa, per, segons ell, anteposar els interessos dels barons del PSOE, La Moncloa i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debat de finançament de Catalunya.

"El que em sorprèn és que algú que es presenta per presidir el país decideixi no defensar els interessos de Catalunya i defensi els interessos dels barons del PSOE, de La Moncloa i de la senyora Ayuso", ha exposat Aragonès en unes declaracions als periodistes durant una visita a la depuradora de Puigpelat (Tarragona).

Així, ha al·ludit a la demanda presentada aquesta setmana pel Govern de recaptar el 100% dels impostos que es paguen a Catalunya.

Al seu parer, les prioritats d'Illa no són els ciutadans de Catalunya, sinó que "La Moncloa estigui molt més còmoda, que els barons del PSOE no es molestin i que la senyora Ayuso pugui continuar desenvolupant aquest model de Madrid que fagocita tot el que està al seu voltant".

En aquest sentit, ha defensat que "Catalunya no pot confiar en qui no la defensa" i, després de ser preguntat per si ERC posaria aquesta condició en un possible pacte postelectoral amb el PSC, ha assegurat que en aquests moments no contemplen pactes.