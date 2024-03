Aragonès espera que Rovira torni "aviat" a Catalunya amb l'amnistia

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat aquest dissabte que espera que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, torni "aviat" a Catalunya quan s'apliqui la llei d'amnistia.

"Ja fa 6 anys que et vas veure obligada a marxar de Catalunya per culpa de la repressió de l'Estat", ha dit Aragonès en una publicació a X adreçada a Rovira, que resideix a Suïssa des del 2018, quan estava processada per sedició.

A més, ha agraït que la secretària general hagi contribuït "tant" en la mesura de gràcia.